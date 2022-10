ROUNDUP/Devisen: Yen zieht an - Spekulation über Intervention der Regierung

TOKIO (dpa-AFX) -Der Kurs des Yen hat am Freitag in einer starken Bewegung unvermittelt angezogen. Nachdem die japanische Währung zunächst zum US-Dollar an ihre jüngsten Verluste angeknüpft hatte und für einen Dollar erstmals seit 1990 fast 152 Yen gezahlt werden mussten, kippte die Stimmung plötzlich. Der Kurs des Yen zum Dollar fiel bis auf 146,20 und damit auf das Niveau von Mittwoch letzter Woche zurück. Zuletzt notierte der Dollar bei rund 147 Yen.