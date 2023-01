ROUNDUP: Einbruch bei Start-up-Neugründungen in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) -In Deutschland wurden 2022 deutlich weniger Start-ups gegründet als ein Jahr zuvor. Wie der Startup-Verband am Donnerstag mitteilte, brach die Zahl der Gründungen um 18 Prozent auf 2618 ein. "Gegen die schwierige konjunkturelle Lage ist auch das Start-up-Ökosystem nicht immun", sagte die stellvertretende Verbandsvorsitzende Magdalena Oehl laut Mitteilung. In München wurden demnach 14,5 Neugründungen pro 100 000 Einwohner gezählt - die bayerische Landeshauptstadt überholte damit erstmals Berlin (13,6) als gründungsstärkste Stadt.