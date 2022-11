ROUNDUP: Eon passt Prognose in Teilen an - Netzgeschäft belastet Aktie

ESSEN (dpa-AFX) -Das bislang warme Wetter in diesem Jahr ist für den Energiekonzern Eon Fluch und Segen zugleich. Zum einen führt es dazu, dass die Kunden weniger Heizenergie beziehen, Eon dank regelmäßiger Abschläge aber trotzdem schon Einnahmen hat. Zugleich wird weniger Strom und Gas durch die Netze geleitet und der Konzern verdient in der Infrastruktur weniger. Weiteren Gegenwind erfährt Eon durch die hohen Energiekosten, derentwegen der Konzern mehr für Netzverluste bezahlen muss. In der Konsequenz korrigierte das Management bei der Zahlenvorlage zum dritten Quartal am Mittwoch seine Prognose für das Netzgeschäft nach unten. Die Erträge aus der Atomstromerzeugung dürften hingegen etwas höher ausfallen als bislang gedacht.