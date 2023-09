ROUNDUP/EU-Gericht urteilt: Muss Frontex Schadenersatz an Flüchtlinge zahlen?

LUXEMBURG (dpa-AFX) -Muss die EU-Grenzschutzbehörde Frontex einer syrischen Flüchtlingsfamilie Schadenersatz zahlen? Das entscheidet das Gericht der Europäischen Union am Mittwoch in Luxemburg. Nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Watch ist es das erste Mal, dass sich ein EU-Gericht zu einem "durch Frontex ermöglichten Pushback" positioniert. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen - sogenannte Pushbacks - sind nach internationalem Recht illegal.