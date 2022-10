ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung so schlecht wie seit rund zwei Jahren nicht

LONDON (dpa-AFX) -Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 48,4 Zähler, wie S&P am Montag in London mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.