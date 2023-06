ROUNDUP: Goodyear will 550 Jobs in Fulda abbauen - IGBCE lehnt Pläne ab

FULDA (dpa-AFX) -Der Reifenhersteller Goodyear will in seinem Werk in Fulda 550 Stellen streichen. Der Standort mit seinen derzeit 1150 Beschäftigten soll aber erhalten bleiben, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. "Es ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, die wir treffen müssen, um die Strukturkosten zu senken und unsere Wettbewerbsposition zu verbessern", sagte Unternehmenssprecher Dominic Stenzel. Arbeitnehmervertreter kritisierten die Ankündigungen.