 ROUNDUP: Hochwasserlage entspannt sich weiter - Dauerregen klingt ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Hochwasserlage in Bayern hat sich weiterhin entspannt. Lediglich für den Landkreis Kelheim in Niederbayern warnte der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Mittwoch noch vor Überschwemmungen auch von bebauten Gebieten. Ein Sprecher der Polizei berichtete am Nachmittag von einer entspannten Lage, es gebe im Bereich Kelheim derzeit keine Einsätze im Zusammenhang mit Hochwasser zu verzeichnen. Der höchste Pegelstand der Donau bei Kelheim wurde für die Nacht auf Donnerstag erwartet.

MÜNCHEN Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte es laut Polizei keine größeren Einsätze wegen Hochwassers mehr gegeben. Die Warnungen des HND vor über die Ufer tretenden Flüssen und leichten Überschwemmungen blieben jedoch für große Teile des bayerischen Südens bestehen. Der Dauerregen klang im Laufe des Mittwoch weitgehend ab. Der Deutsche Wetterdienst erwartete bis Donnerstagabend vor allem noch im Umfeld und nördlich der Donau örtlich Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit durch einzelne Schauer oder Gewitter. Auch Gewitter mit Böen mit bis zu 60 Stundenkilometern und kleinkörnigem Hagel seien möglich.