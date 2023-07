ROUNDUP/Hofreiter: Druck vom Kanzleramt bei Rüstungsexporten an Saudi-Arabien

BERLIN (dpa-AFX) -Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, lehnt eine Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ab. "Aus dem Kanzleramt kommt Druck, dass wir 48 Eurofighter an Saudi-Arabien und 6 A400M an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern", sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch).