ROUNDUP: Inflation in den USA geht nur leicht zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die hohe Inflation in den USA zeigt sich nach wie vor von ihrer hartnäckigen Seite. Zwar ist die Teuerung im April weiter zurückgegangen, allerdings nur leicht. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Anstieg seit zwei Jahren. Der US-Notenbank Fed dürfte der zähe Rückgang aber nicht gefallen.