ROUNDUP: Irans Außenminister wirbt in Tokio für Freigabe von Geldern

TEHERAN/TOKIO (dpa-AFX) -Japan hat den Iran aufgerufen, Russland keine Waffen für den Krieg gegen die Ukraine bereitzustellen. Bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hussein Amirabdollahian in Tokio forderte Außenminister Yoshimasa Hayashi den Iran am Montag auf, "konstruktiv" in Bezug auf Russlands Krieg zu handeln, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Der Westen verdächtigt den Iran, Moskau Drohnen für den Krieg zu liefern.