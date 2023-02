 ROUNDUP: Kritik an Migrationsergebnissen bei EU-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) -Die Unionsfraktion im Bundestag ist enttäuscht über die Ergebnisse des Brüsseler EU-Gipfels zum Thema Migration. Zwar enthalte das Schlussdokument mit dem gezielten Einsatz von Visapolitik, der Betonung des Konzepts sicherer Herkunftsstaaten und den Mitteln zum Ausbau der Grenz-Infrastruktur einige gute Ansätze, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger sprach hingegen von einer "humanitären Bankrotterklärung".

BERLIN Lindholz bemängelte aber, Kanzler Olaf Scholz (SPD) hätte angesichts der Lage in Deutschland noch viel stärker auf konkrete Ergebnisse wie etwa auf eine gleichmäßigere Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU drängen müssen. "Herr Scholz verkennt die Lage vor Ort in den deutschen Kommunen offenbar völlig. Er hätte vorangehen statt bremsen müssen", so die CSU-Politikerin. "Deutschland und viele andere Länder brauchen jetzt konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der irregulären Migration, und nicht Perspektiven, die erst in Jahren greifen."

Scholz stütze hier den falschen Kurs von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die von mehr Ordnung spreche, tatsächlich aber immer neue Anreize für mehr irreguläre Migration setze, sagte Lindholz. "Mit dieser irrlichternden Migrationspolitik ist die Ampel in Europa völlig isoliert."

Im Gegensatz zu Lindholz kritisierte die Linken-Politikerin Bünger die Beschlüsse als zu harsch. "Forcierte Abschottung, Schnellverfahren und Abschiebungen - das ist das Gegenteil der menschenrechtsbasierten Asylpolitik, die so dringend gebraucht würde. Stattdessen sollte darüber gesprochen werden, wie man rechtswidrige Pushbacks beendet." Sie sprach von einem Bruch des Koalitionsvertrags. "Es ist schockierend, wie sehr sich der Diskurs um Flucht und Migration in den letzten Jahren nach rechts verschoben hat."

Wegen der starken Zunahme unerwünschter Migration hat die Europäische Union sich auf eine Verschärfung der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Illegale Einreisen sollen verhindert beziehungsweise unattraktiver gemacht werden. Dies soll unter anderem durch einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler, mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen geschehen.

Die von Ländern wie Österreich geforderte EU-Finanzierung von Zäunen entlang der EU-Außengrenzen wird in der Abschlusserklärung nicht explizit genannt. In dem Dokument heißt es lediglich, dass EU-Mittel für "Infrastruktur" an den Grenzen mobilisiert werden sollten. Einig sind sich die EU-Staaten hingegen darin, dass mehr Druck auf Länder gemacht werden sollte, die bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber nicht kooperieren. Druck wollen die EU-Staaten etwa über eine verschärfte Visa-Politik, die Handelspolitik und die Entwicklungshilfe machen, zugleich sollen aber auch Möglichkeiten für legale Migration geschaffen werden.