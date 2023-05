ROUNDUP: London liefert Marschflugkörper mit größerer Reichweite an Ukraine

LONDON (dpa-AFX) -Großbritannien liefert der Ukraine wie bereits angekündigt Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow. "Die Stiftung dieser Waffensysteme bietet der Ukraine die beste Möglichkeit, sich gegen Russlands andauernde Brutalität zu verteidigen, vor allem gegen die gezielten Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, die gegen das Völkerrecht verstoßen", sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag im Parlament. Die Raketen würden in die Ukraine geschickt oder seien bereits in ukrainischer Hand.