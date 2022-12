ROUNDUP: Metro will zurück in die Gewinnzone - Cyberattacke belastet Geschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Der Großhändler Metro will nach einem millionenschweren Verlust im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Das Ergebnis je Aktie soll 2022/23 (per Ende September) wieder positiv ausfallen und eine Dividende ermöglichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das wichtige Weihnachtsquartal wird jedoch durch eine Cyberattacke auf die IT-Systeme empfindlich gestört. Vorstandschef Steffen Greubel sieht die Metro aber insgesamt auf dem richtigen Weg und erhöhte die Mittelfristziele.