ROUNDUP/Nach Ausladung: Lindner will selbstbewussten Umgang mit China

BERLIN (dpa-AFX) -Nach seiner kurzfristigen Ausladung will Finanzminister Christian Lindner eine neue Balance im Verhältnis zu China erreichen. Es gehe um "einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China" und "ein weniger samtpfötiges Auftreten", als es die Vorgängerregierungen an den Tag gelegt hätten, sagte der FDP-Chef im Podcast des Nachrichtenportals "The Pioneer" (Dienstag). "Wir lassen uns unsere liberalen Werte nicht für gute Geschäfte abkaufen."