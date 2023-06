ROUNDUP: Neue Schalter sollen Gepäckaufgabe am Flughafen Frankfurt verkürzen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Mit neuen Automaten zur Gepäckaufgabe soll die Wartezeit für Passagiere am Frankfurter Flughafen spürbar sinken. Die Lufthansa und die Betreibergesellschaft Fraport stellten am Freitag 21 moderne Check-in-Schalter mit automatisierter Koffer-Abgabe vor. Fluggäste sollen Gepäck so schneller und unabhängig von Schalteröffnungszeiten aufgeben können. Damit reagieren die Unternehmen auch auf teils sehr lange Wartezeiten für Fluggäste im vergangenen Sommer.