ROUNDUP: New Work rechnet mit weniger operativem Gewinn

HAMBURG (dpa-AFX) -Pessimistische Geschäftserwartungen von Unternehmen und der Umbau seines Karrierenetzwerkes Xing lassen den New-Work-Konzern verhaltener auf das laufende Jahr blicken. Es sei eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt zu spüren, sagte Konzernchefin Petra von Strombeck laut einer Mitteilung vom Mittwochabend. Weil viele Unternehmen derzeit einen wirtschaftlichen Abschwung erwarteten, falle die Nachfrage nach Rekrutierungsprodukten geringer aus. Zudem soll Xing zu einem Job-Netzwerk umgebaut werden, der bisherige Erlös fehlt daher teilweise. Für die Papiere von New Work bedeutete das am Donnerstag ein Minus von rund achteinhalb Prozent auf 150 Euro. Die Kursgewinne des Jahres 2023 sind damit dahin.