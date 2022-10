 ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum hebt nach Rekordlauf die Prognose an - SDax-Spitze

ASSLAR (dpa-AFX) -Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum blickt nach neun Monaten mit Rekordergebnissen optimistischer auf 2022. Bei den Erlösen sei mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nun mit einem Umsatzplus von 11 bis 14 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Asslar mit. Damit würden die Erlöse bei 860 bis 880 Millionen Euro und damit über den Schätzungen von Analysten (829,9) liegen.

ASSLAR Am Markt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktie setze sich zu Handelsbeginn mit einem Plus von über sieben Prozent an die SDax -Spitze.

Bisher hatte Pfeiffer ein Umsatzplus von fünf Prozent oder mehr angepeilt. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) soll weiter bei "um 14 Prozent" liegen. Allerdings enthält die neue Prognose keine negativen Auswirkungen der Anfang Oktober angekündigten US-Handelsbeschränkungen für Chips und Anlagen zur Herstellung von Halbleitern nach China.

In den ersten neun Monaten war der Umsatz um 16,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 668,7 Millionen Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 27,0 Prozent auf 94,0 Millionen Euro zu. Die Marge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent. Beim Auftragseingang verzeichnete Pfeiffer Vacuum einen Anstieg um 25,4 Prozent auf 866,5 Millionen Euro. Jefferies-Analyst Martin Comtesse bezeichnete das Zahlenwerk in einer ersten Reaktion als stark.

Der gestiegene Auftragseingang sei auf eine erhöhte Nachfrage in beiden Marktsegmenten zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. Im Segment Halbleiter und Zukunftstechnologien beliefert Pfeiffer Vacuum etwa Chiphersteller mit Vakuumtechnologie für Reinräume; das sind Fertigungsräume, in denen die Partikelkonzentration in der Luft besonders niedrig sein muss. Dieses Segment machte im vergangenen Geschäftsjahr mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Im Industrie-Marktsegment beliefert das mittelhessische Unternehmen ein weites Feld an Branchen: von Autobauern über Pharmakonzernen bis hin zur Chemieindustrie.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Pfeiffer Vacuum hatte bereits zum Halbjahr einen Rekordumsatz erzielt, die Prognose allerdings nicht angehoben - auch wegen befürchteter Lieferengpässe im zweiten Halbjahr. Die Lieferketten hätten sich im dritten Quartal aber nicht weiter verschlechtert, teilte das Unternehmen nun mit. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate will Pfeiffer am 3. November bekanntgeben.