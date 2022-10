ROUNDUP: Pflegerat warnt vor Mangelversorgung in der Pflege

BERLIN (dpa-AFX) -Vertreter der Pflegebranche haben erneut vor zunehmend angespannten Zuständen im Pflegebereich gewarnt. "Sollte die benötigte Unterstützung durch die Politik nicht kommen, wird pflegerische Versorgung in Zukunft nicht mehr ausreichend stattfinden", sagte die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, am Donnerstag zum Auftakt des Deutschen Pflegetages in Berlin. Bei dem jährlichen Verbandstreffen beraten Vertreter der Branche und Experten über die aktuellen Herausforderungen im Pflegebereich. Der Pflegerat vertritt als Dachverband verschiedene Pflegeverbände.