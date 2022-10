ROUNDUP/Preiserhöhungen: Danone hebt Umsatzprognose erneut an - Aktie im Plus

PARIS (dpa-AFX) -Die hohe Inflation hat das Geschäft des französischen Lebensmittelkonzerns Danone im dritten Quartal angetrieben. Dank Preissteigerungen konnte das Unternehmen seine Umsatzprognose erneut anheben. Er folgt damit anderen Konsumgüterkonzernen wie Unilever , die ebenfalls wegen Preissteigerungen mehr Umsatz in Aussicht stellen. An der Ergebniserwartung hält Danone hingegen wegen der gestiegenen Kosten fest. Die Aktie stieg am Freitagvormittag an der Euronext Paris um mehr als zwei Prozent und lag damit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .