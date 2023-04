ROUNDUP/Presse: Viessmann will Klimasparte an US-Konzern verkaufen

ALLENDORF/EDER (dpa-AFX) -Mitten in der Klimawende will der nordhessische Hersteller Viessmann laut Medienberichten seine Wärmepumpensparte an den US-Konzern Carrier Global verkaufen. Geplant sei eine Übernahme des Geschäftsbereichs Klimalösungen, der bei dem Familienunternehmen rund 85 Prozent des Umsatzes ausmacht und mit rund elf Milliarden Euro bewertet wird. Über die noch nicht abgeschlossene Transaktion berichten unter anderem das "Wall Street Journal" und "Handelsblatt". Ein Sprecher des Unternehmens lehnte am Dienstag jeden Kommentar ab.