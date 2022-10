ROUNDUP: Senatorin will soziales Ticket in Berlin - Giffey: ein Euro pro Tag

BERLIN (dpa-AFX) -Nach der grundsätzlichen Einigung der Verkehrsministerkonferenz auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket hat Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ein differenzierteres Modell für die Hauptstadt angekündigt. "In Berlin gibt es viele Menschen, die 49 Euro im Monat nicht aufbringen können", teilte die Grünen-Politikerin nach dem Treffen am Donnerstag mit. "Daher werde ich ein Konzept erarbeiten, wie wir in Berlin das 49-Euro-Ticket nutzen, um sozial gestaffelte Angebote einzuführen, die dann auch bundesweit gelten." So werde aus dem Nahverkehrsticket "für alle ein echtes ökosoziales Produkt".