ROUNDUP: Silver Lake will Software AG für 30 Euro je Aktie kaufen - Kurs springt

DARMSTADT (dpa-AFX) -Der US-Finanzinvestor Silver Lake will nach dem Einstieg vor gut einem Jahr die Darmstädter Software AG nun übernehmen. Die auf Technologiefirmen spezialisierten Amerikaner bieten den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, wie sie in der Nacht zum Samstag mitteilten. Silver Lake wäre das Unternehmen damit 2,2 Milliarden Euro wert. Der Xetra-Schlusskurs des im SDax notierten Unternehmens hatte vor dem Wochenende bei 19,97 Euro gelegen. Die Aktie sprang am Montag vorbörslich deutlich hoch.