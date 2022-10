ROUNDUP: Softwarespezialist Compugroup wird pessimistischer - Aktie am SDax-Ende

KOBLENZ (dpa-AFX) -Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup Medical hat seine Geschäftsprognosen für das laufende Jahr zusammengestrichen. Grund sei die Verschiebung von Projekten in das Jahr 2023. Die Compugroup-Aktie geriet daraufhin am Freitag heftig unter Druck und landete am Ende des Nebenwerteindex SDax .