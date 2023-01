ROUNDUP: SPD-Fraktion will schnellere Genehmigungen - Hilfe für Länder

BREMEN (dpa-AFX) -Die SPD-Fraktion im Bundestag setzt sich für mehr Unterstützung der Länder und Kommunen bei der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ein. "Wir müssen schneller werden", sagte der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich am Mittwoch in Bremen nach einer Sitzung des geschäftsführenden Fraktionsvorstands. Der Bau des ersten Terminals zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven binnen weniger Monate habe gezeigt, dass dies möglich sei. Diese Erfahrung könne auch auf andere Bereiche der Infrastruktur übertragen werden.