 ROUNDUP: US-Notenbank sieht mäßiges Wirtschaftswachstum - Beige Book

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt nur verhalten entwickelt. Das Wachstum sei in den Monaten Juli und August mäßig gewesen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book).

WASHINGTON Das Beschäftigungswachstum sei gedämpft gewesen, heißt es in dem Bericht. Neueinstellungen würden zurückgehen. Fachkräfte seien aber weiterhin knapp. Man erwarte im zweiten Halbjahr eine Verlangsamung des Lohnwachstums. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht hatte eine Abschwächung in einigen Bereichen des Arbeitsmarktes gezeigt. Der Anstieg des Preisniveaus habe sich in den meisten Distrikten der Fed verlangsamt. Die Abschwächung habe sich bei Industrie- und Konsumgütern beschleunigt. Die Gewinnmargen der Unternehmen gingen in mehreren Distrikten zurück. Für die Umfrage wurde bis zum 28. August Daten erhoben. Durchgeführt wurde sie von der regionalen Notenbank von Kansas City. Es werden hierzu Kontakte in der Wirtschaft befragt. Die US-Notenbank wird am kommenden Mittwoch erneut über ihre Leitzinsen entscheiden. Auf ihrer jüngsten Sitzung Ende Juli hatte sie die Leitzinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben. Auf der vorhergehenden Sitzung hatte sie erstmals im aktuellen Erhöhungszyklus eine Pause eingelegt. Einen klaren Hinweis auf das weitere Vorgehen gab die Fed bisher nicht. An den Finanzmärkten wird überwiegend mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Das Beige Book gab den Märkten keine klaren Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed. Entsprechend gab es kaum Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Veröffentlichung. /jsl/nas