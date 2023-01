 ROUNDUP: Vantage Towers steigert Erlöse - Obere Hälfte der Jahresziele angepeilt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Für die Funkturmgesellschaft Vantage Towers hellen sich die Perspektiven nach einem Wachstum im dritten Geschäftsquartal noch etwas auf. Das Management ist nun zuversichtlich, die obere Hälfte seiner Prognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr zu erreichen, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Den Erwartungen am Markt hinkte das Unternehmen im vergangenen Quartal allerdings etwas hinterher. An der Börse lösten die Nachrichten zunächst keine stärkere Reaktion aus.

DÜSSELDORF Kurz nach Handelsstart ging es für die Aktie minimal um 0,06 Prozent auf 33,12 Euro abwärts. Allerdings hat das Papier zwei stärkere Handelstage hinter sich. Zu Wochenbeginn war sein Kurs im Verlauf auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. Zuvor hatte er sich seit Bekanntwerden des Einstiegs von Finanzinvestoren im November und der darauf folgenden Ankündigung eines Übernahmeangebots an die übrigen Aktionäre nur noch in engen Bahnen dicht um den angebotenen Preis von 32 Euro bewegt. Der britische Noch-Mutterkonzern Vodafone will sein Tochterunternehmen in ein neues Gemeinschaftsunternehmen namens Oak Holdings übertragen. An diesem hält Vodafone 50 Prozent, den Rest teilen sich die Finanzinvestoren KKR und GIP. Vantage Towers war im Frühjahr 2021 für 24 Euro das Papier an die Börse gegangen. Die überschaubaren Reaktionen am Markt auf die Geschäftszahlen sind für Börsianer wenig verwunderlich: Wegen der Einbringung in Oak seien die eigentlichen Zahlen von Vantage Towers für die Anleger inzwischen weniger relevant, sagte ein Händler am Morgen. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember baute das Unternehmen seine Standorte weiter aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz ohne Durchleitungseinnahmen um knapp fünf Prozent auf 263,7 Millionen Euro, Analysten hatten nach einem stärkeren Wachstum im ersten Halbjahr allerdings mit noch etwas mehr gerechnet. Nach neun Monaten liegt das Unternehmen damit auf der Erlösseite um knapp sechs Prozent über dem Vorjahr. Bei den Durchleitungseinnahmen werden Investitionen von Vantage Towers für die Aufrüstung der Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus. Vantage Towers peilt bisher für das Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum - ohne Durchleitungseinnahmen in der Bandbreite von drei bis fünf Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis soll bei 550 bis 570 Millionen Euro herauskommen - nach 543 Millionen Euro vor einem Jahr. Jetzt geht das Management von der oberen Hälfte der Prognose aus. Den operativen Gewinn des dritten Geschäftsquartals gab Vantage Towers nicht bekannt - ebenso wie Vodafone.