 ROUNDUP: Verteidigungsausschuss votiert für Ausbau der Luftverteidigung

BERLIN (dpa-AFX) -Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat grünes Licht für zwei zentrale Militärprojekte zum Ausbau der Luftverteidigung in Deutschland gegeben. Fachpolitiker der Ampel-Parteien sowie der Union votierten am Mittwoch für den Kauf des weitreichenden israelischen Systems Arrow 3 sowie des im Nahbereich wirkenden deutschen Flugabwehrsystems Iris-T, wie Teilnehmer der Sitzung erklärten. Beide Waffensysteme sollen aus dem mit 100-Milliarden-Euro ausgestatteten Sondertopf für die Bundeswehr ("Sondervermögen") finanziert werden.

BERLIN Bei der Flugabwehr trete Deutschland in "ein neues Zeitalter ein", sagte die Vorsitzende des Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Es werde umgesetzt, "was für unseren Schutz hoch relevant ist, den deutschen Luftraum und den der Nachbarn in allen Höhenszenarien zu schützen". Iris-T SLM, in Deutschland entwickelt und in der Ukraine derzeit im Einsatz, zeige, was es bedeutet, Tausende von Leben retten zu können. Strack-Zimmermann: "In Kombination mit dem Kauf des israelischen Systems Arrow 3 wird Deutschland in Zukunft seiner militärischen Verantwortung gerecht und nimmt Abschied von dem naiven Glauben, es würde schon nichts passieren."

Das israelische System Arrow 3 soll auf Initiative Deutschlands hin Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems werden. Es bildet derzeit die höchste Stufe von Israels mehrstufiger Raketenabwehr und kann angreifende Waffensysteme in bis zu über 100 Kilometer Höhe außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum zerstören. Es soll Teil eines Neuaufbaus der nach dem Ende des Kalten Krieges zurückgefahrenen Luftverteidigung werden.