ROUNDUP: Vodafone will Geschäfte in Großbritannien mit Three UK zusammenlegen

LONDON (dpa-AFX) -Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone will sich den Konkurrenten Three UK einverleiben. Das Management führe Gespräche mit dem Three-Eigentümer CK Hutchison über eine Zusammenlegung der Geschäfte, teilte das Unternehmen am Montag mit und bestätigte damit entsprechende Gerüchte, über die der Fernsehsender "Sky News" berichtet hatte. Bei dem Vorhaben solle Vodafone 51 Prozent des kombinierten Unternehmens erhalten. Der Rest solle an CK Hutchison aus Hongkong gehen. Bis wann eine Lösung gefunden werden soll, ließ Vodafone offen - "Sky News" hatte noch eine Frist bis Ende des Jahres erwähnt.