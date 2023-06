 RTL-Programmchefin: Deutscher Streaming-Markt ist hart umkämpft

KÖLN (dpa-AFX) -Der deutsche Streaming-Markt wird nach Erwartung von RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek vermutlich keine großen Neueinstiege mehr erleben. "Man sieht ja, wie schwer es den internationalen Nachzüglern in diesem hart umkämpften Wettbewerb fällt, noch einen nennenswerten Aufschlag hinzubekommen", sagte Leschek der Deutschen Presse-Agentur. "Und wenn, muss viel Marketing-Budget in die Hand genommen werden, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Der Streaming-Markt in Deutschland bietet bereits ein sehr vielfältiges Angebot."

KÖLN RTL+ sei mit mehr als 4,3 Millionen Abonnenten in einer sehr starken Position. "Fraglich, ob weitere Anbieter in den Markt einsteigen werden. Falls ja, gilt: Konkurrenz belebt das Geschäft und die Kreativität." Leschek sagte über die Branchentrends aus den USA: "Bis vor einigen Monaten war es noch so, dass jedes große Filmstudio und eine Reihe neuer Anbieter einen eigenen Streaming-Service gegründet haben. Um alles für ihre eigenen Plattformen zu sichern, wurden keine Inhalte mehr an die klassischen TV-Partner lizenziert." Diese Logik verändere sich gerade, so Leschek. "Sowohl Disney als auch andere große Studios lizenzieren wieder. Wir sind bereits in guten Gesprächen."