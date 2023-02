 RTL: Timo Pache wird Chefredakteur der Zeitschrift 'Capital'

BERLIN (dpa-AFX) -Timo Pache wird Chefredakteur der Zeitschrift "Capital". Der 46-Jährige folgt auf Horst von Buttlar und tritt sein Amt zum 15. Februar an, wie der Medienkonzern RTL am Montag mitteilte. In seiner neuen Funktion berichtet Pache an Gregor Peter Schmitz, den Vorsitzenden der Chefredaktion von "Stern", "Geo" und "Capital", deren Inhalte den Kern des Digitalangebots Stern+ bilden.

BERLIN Pache ist seit Sommer 2022 neben Susanne Althoff Ressortleiter Wirtschaft bei RTL News. Bei den Wirtschaftsmedien von Gruner + Jahr ist er bereits seit 2004 - zunächst als Redakteur, später als Leitender Redakteur im Politik-Ressort der damaligen "Financial Times Deutschland" in Berlin. 2013 wechselte er zu "Capital" und wirkte am Relaunch des Wirtschaftsmagazins mit. Seit 2015 ist Pache stellvertretender Chefredakteur von "Capital".