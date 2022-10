 Rückruf von frittierten Mandelhälften bei Lidl

BAD WIMPFEN (dpa-AFX) -Der spanische Hersteller Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. ruft wegen möglicher Gesundheitsgefahren seine frittierten Mandelhälften zurück. Betroffen sei das Produkt "Sol&Mar Frittierte Mandelhälften mit Zucker, Honig und Salz" in der 150-Gramm-Packung, wie der Discounter Lidl am Donnerstag in Bad Wimpfen mitteilte. Die Ware wurde in ganz Deutschland bei Lidl verkauft. Das Produkt habe das Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Juni 2023, betroffen sei die Charge 1114724.

BAD WIMPFEN Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in der Packung Metallfremdkörper enthalten seien, hieß es zur Begründung. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. sowie andere Artikel der Marke Sol&Mar seien von dem Rückruf nicht betroffen.

