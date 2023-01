Ruhige Nacht in Lützerath - Aktivisten weiter in Tunnel

ERKELENZ (dpa-AFX) -In der von Klimaaktivisten besetzten Siedlung Lützerath ist die Nacht nach Polizeiangaben ruhig verlaufen. Nach wie vor harrten Aktivisten in einem unterirdischen Tunnel aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.