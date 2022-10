 Russische Besatzer: Cherson von Zivilisten geräumt

CHERSON (dpa-AFX) -Die russischen Besatzer haben nach eigenen Angaben die ukrainische Stadt Cherson und das Gebiet nordwestlich des Flusses Dnipro von Zivilisten geräumt. Vize-Verwaltungschef Kirill Stremoussow sagte am Freitag aber nicht, wie viele Menschen die Region verlassen hätten, in der ein ukrainischer Angriff erwartet wird.

CHERSON "Es war keine zwangsweise Evakuierung. Wir haben den Menschen die Möglichkeit gegeben, die Kampfzone zu verlassen", sagte Stremoussow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Aus ukrainischer Sicht sind die Menschen indes verschleppt worden. Es gab keine Möglichkeit, auf ukrainisch beherrschtes Gebiet zu wechseln.

Ein anderes Mitglied der Besatzungsverwaltung, Jekaterina Gubarewa, teilte mit, 36 400 Zivilisten seien evakuiert worden. Zu überprüfen ist die Zahl nicht. Die Menschen wurden mit Booten über den Dnipro gebracht. Die zwei einzigen festen Übergänge über den Strom sind von ukrainischer Artillerie weitgehend unpassierbar gemacht worden.

Cherson fiel im März als bislang in dem Krieg einzige Gebietshauptstadt in russische Hand. Im September wurde das Gebiet nach einem Scheinreferendum von Russland für annektiert erklärt. Die ukrainische Armee greift seit Wochen den russischen Brückenkopf auf dem rechten Ufer des Dnipro an und verkleinert ihn Dorf um Dorf.