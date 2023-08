Russland kündigt Truppenverstärkung an 'Westgrenzen' an

MOSKAU (dpa-AFX) -Inmitten des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland von einer beabsichtigen Stärkung seiner "Westgrenzen" gesprochen. Er wolle die "Stärkung der Truppengruppierungen der Armee der Russischen Föderation an unseren Westgrenzen" erörtern, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Interfax bei einem Treffen mit Kollegen des Ministeriums in Moskau.