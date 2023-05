RWE will in Wasserstoff-Tankstellengeschäft einsteigen

ESSEN/LINGEN (dpa-AFX) -Der Energiekonzern RWE plant den Einstieg in das Wasserstoff-Tankstellengeschäft. Gemeinsam mit der Westfalen Gruppe (Industriegase, Tankstellen) wollen die Essener bis 2030 bundesweit bis zu 70 Wasserstofftankstellen errichten. Dort sollen vor allem schwere Nutzfahrzeuge klimaneutral erzeugten Wasserstoff tanken können, wie die Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilten. Für die Zusammenarbeit wollen die Firmen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Nach Angaben des Portals H2Stations waren Ende 2022 in Deutschland 105 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. In ganz Europa waren es 254.