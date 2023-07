Ryanair verspricht schnellen Neustart in der Ukraine nach Kriegsende

DUBLIN/KIEW (dpa-AFX) -Europas größter Billigflieger Ryanair hat für die Ukraine einen schnellen Neustart des Luftverkehrs nach dem Ende des russischen Angriffskriegs versprochen. Innerhalb von acht Wochen nach Öffnung des Luftraums werde man den Flugverkehr wiederaufnehmen, kündigte das irische Unternehmen am Donnerstag nach einem Treffen mit Regierungsvertretern in Kiew an.