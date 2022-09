 Salesforce rechnet 2026 mit Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) -Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt überraschend positiv nach vorn. Im Geschäftsjahr 2026 sei mit einem Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar zu rechnen, teilte der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in einer Investorenpräsentation mit. Der Aktienkurs von Salesforce sprang im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast drei Prozent nach oben.

SAN FRANCISCO Vor rund einem Monat hatte Salesforce mit einer Senkung der Jahresziele die Anleger noch massiv enttäuscht. Angesichts des starken Dollar und verschärfter Konkurrenz im Cloud-Geschäft rechnete der Konzern mit weniger Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr. Die Erlöse dürften bei maximal 31 Milliarden Dollar liegen, warnte Salesforce damals. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

