 Samsung mit deutlich niedrigerem Betriebsgewinn - Aktie fällt

SEOUL (dpa-AFX) -Der Elektronikriese Samsung hat die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn aus den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten ging im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 4,3 Billionen Won (3,2 Milliarden Euro) zurück, wie der marktführende Hersteller von Speicherchips und Smartphones aus Südkorea am Dienstag mitteilte. Das operative Ergebnis fiel damit deutlich stärker als erwartet. Unterm Strich kletterte der Überschuss jedoch um mehr als das Doppelte auf fast 24 Billionen Won. Aufgrund von Änderungen des Steuergesetzes musste Samsung den Angaben zufolge im Schlussquartal weniger Unternehmenssteuer abgeben.

SEOUL Inmitten der weltweiten wirtschaftlichen Verlangsamung habe sich das Geschäftsumfeld im vierten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage erheblich verschlechtert. Im Geschäft mit Smartphones sei die Nachfrage weiter schleppend gewesen. Bei Speicherchips seien die Preise gefallen. Samsung will trotz der aktuell schwachen Nachfrage im Chipbereich die Investitionen im laufenden Jahr stabil halten. Das enttäuschte die Investoren. Diese hatten gehofft, dass der Konzern hier vorsichtiger agiert. Die Aktie des Unternehmens rutschte an der Börse in Seoul um mehr als drei Prozent ab.