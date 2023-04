 San Jose prüft Flughafen-Anbindung mit kleinen Robo-Shuttles

SAN JOSE (dpa-AFX) -Die Stadt San Jose im Silicon Valley will ein ungewöhnliches Verkehrsmittel zu Anbindung ihres Flughafens wählen: Kleine autonome Fahrzeuge, die auf einer eigenen Straße unterwegs sein sollen. Statt einer Bus- oder Bahn-Linie will der Stadtrat ausloten, ob sich die Lösung des US-Start-ups Glydways umsetzen lässt, bei der fahrerlose Shuttles für bis zu vier Personen per App gerufen werden können.

SAN JOSE Auf die am Dienstag beschlossene erste Vereinbarung sollen technische Analysen und Umwelt-Prüfungen sowie eine Studie zum Geschäftsmodell folgen. Den Baubeginn plant San Jose für 2027. Die Strecke zwischen dem Flughafen und der Diridon-Station, an der Bus- und Bahnlinien zusammenlaufen, ist rund fünf Kilometer lang. Ein Alternativ-Projekt war eine klassische Bahnstrecke. In Kalifornien werden auch in großem Stil selbstfahrende Autos getestet, die als Robotaxis zusammen mit anderen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterwegs sein sollen. Solche Robotaxi-Dienste bringen gerade in San Francisco die Google -Schwesterfirma Waymo und die General-Motors-Tochter Cruise auf die Straße. Kritiker bemängeln, dass die Fahrzeuge zum Teil den Verkehr bremsen oder wegen technischer Probleme manchmal auch blockieren.