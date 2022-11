Sanofi: Ausbruch verzögerndes Diabetes-Medikament in den USA zugelassen

NEW YORK (dpa-AFX) -In den USA ist ein neues Diabetes-Medikament zugelassen worden, das bei bestimmten Menschen mit familiärem Risiko für Typ-1-Diabetes den Ausbruch um einige Zeit hinauszögern kann. Das Mittel Teplizumab sei für Menschen ab acht Jahren zugelassen worden, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Es wird gegeben, indem an 14 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Infusion verabreicht wird. Das Medikament mit dem Markennamen Tzield stammt von der Firma ProventionBio und dem französischen Pharmakonzern Sanofi .