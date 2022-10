Schäubles Spartipp: 'Dann zieht man halt einen Pullover an'

BERLIN (dpa-AFX) -Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann hat zum Energiesparen jüngst Waschlappen statt Dusche empfohlen - nun hat auch der 80-jährige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble einen Tipp parat. Zum Szenario, dass in diesem Winter viele Deutsche frieren müssen, sagte der Alterspräsident des Bundestags am Dienstag auf Bild-TV: "Dann zieht man halt einen Pullover an. Oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen: Vieles ist nicht selbstverständlich." Auch der Strom könne mal ausfallen. "Deshalb sollte man tatsächlich immer auch ein paar Kerzen, Streichhölzer und auch eine Taschenlampe zuhause haben."