 Scheidende Premierministerin Truss gratuliert Nachfolger Sunak

LONDON (dpa-AFX) -Die scheidende britische Premierministerin Liz Truss hat ihrem designierten Nachfolger Rishi Sunak gratuliert. "Du hast meine volle Unterstützung", twitterte Truss am Montag. Sie hatte am Donnerstag angesichts andauernder parteiinterner Kritik an ihrer Wirtschaftspolitik nach nur wenigen Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Truss hatte sich im Sommer noch gegen Sunak durchgesetzt.

LONDON Der künftige Premier äußerte sich bisher nur hinter geschlossenen Türen vor seiner Fraktion. Wie anschließend Abgeordnete der Konservativen Partei berichteten, sprach Sunak angesichts desaströser Umfragewerte dabei davon, dass die Partei vor einer "existenziellen Gefahr" stehe. Aber falls sich die Tories auf Politik statt Persönlichkeiten konzentrierten, könnten sie sich doch behaupten. Ein Reporter der Zeitung "i" berichtete unter Berufung auf eigene Quellen, Sunak habe eine vorgezogene Neuwahl ausgeschlossen, wie sie die Opposition fordert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen