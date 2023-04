 Schnellrestaurantketten in Deutschland besser besucht

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Schnellrestaurantketten in Deutschland sind auf Wachstumskurs. Wie der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) am Donnerstag in München mitteilte, verzeichneten die Mitgliedsbetriebe vergangenes Jahr jeden Tag rund vier Millionen Gäste - 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Branchenumsatz von 28 Milliarden Euro übertreffe den Umsatz im Vor-Corona-Jahr 2019 bereits um drei Milliarden Euro und entspreche jetzt 37 Prozent der gesamten Außerhausgastronomie. "Jeder dritte Euro, der in der Gastronomie in Deutschland ausgegeben wird, wird in den Restaurants der Systemgastronomie ausgegeben."

MÜNCHEN Zum Verband gehören McDonald's , Burger King, Nordsee, Pizza Hut, Starbucks und L'Osteria. Auch neue Unternehmen wie Purino, Greenkarma oder Meatery hätten einen großen Anteil an der positiven Entwicklung, teilte der BdS mit. Die 830 Mitgliedsunternehmen betreiben rund 3000 Standorte und beschäftigen über 120 000 Mitarbeiter.