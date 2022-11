Scholz betont internationale Zusammenarbeit in Krisenzeiten

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts der Krisen in der Welt die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont. "Wir können den großen Herausforderungen nur gemeinsam begegnen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen im Kanzleramt. Deglobalisierung, Entkopplung und Protektionismus seien keine Lösung. Darüber sei man sich einig. Man brauche eine "smarte Globalisierung", in der Widerstandsfähigkeit gestärkt und Abhängigkeiten verringert würden.