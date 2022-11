Scholz hebt aktive Rolle in der Europapolitik hervor

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine aktive Rolle Deutschlands in der Europapolitik hervorgehoben. "Es ist diese Bundesregierung, die klare Vorstellungen von der Zukunft Europas formuliert hat - etwas, worauf der französische Präsident und andere jahrelang warten mussten", sagte er am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2023 im Bundestag. "Mit Emmanuel Macron eint mich das Ziel eines geopolitischen, deutlich handlungsfähigeren Europas."