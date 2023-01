Scholz in Südamerika optimistisch für EU-Mercosur-Abkommen

BRASÍLIA (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es beim Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der Europäischen Union rasch zu einem Abschluss kommt. "Es besteht die Bereitschaft, die Sache jetzt endlich fertig zu kriegen", sagte Scholz zum Abschluss seiner viertägigen Südamerika-Reise in Brasilien am Dienstag. "Dieser Elan sollte genutzt werden, dass auch aus Brüssel heraus jetzt versucht wird, die Sache fertig zu machen und damit den Wohlstand in den Mercosur-Straaten und der Europäischen Union zu fördern."