 Scholz rechnet mit schneller Entscheidung zu Atomkraftwerken

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet mit einer schnellen Entscheidung der Regierung über die weitere Nutzung der Atomkraft angesichts der aktuellen Energiekrise. "Sie können sicher sein, dass wir in Kürze damit fertig sind", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin in einer Pressekonferenz. "Es geht nicht darum irgendwie, dass es nicht dazu kommt", betonte er. Es gehe vielmehr darum, welche Rahmenbedingungen nötig seien, was genau gemacht werde und wie schnell das gehe.

BERLIN Dies ist in der Koalition jedoch zwischen Grünen und FDP umstritten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die zwei süddeutschen Atomkraftwerke für den Fall von Engpässen in der Stromversorgung bis ins Frühjahr einsatzbereit halten. Die FDP dringt dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024 - Parteichef und Finanzminister Christian Lindner hatte dies am Montag bekräftigt. Eigentlich war im Zuge des Atomausstiegs vorgesehen, dass die letzten deutschen Kernkraftwerke Ende des Jahres vom Netz gehen.

