Scholz sieht Arbeit an Kindergrundsicherung auf gutem Weg

SALZBURG (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Arbeit an dem geplanten Gesetz zur Kindergrundsicherung auf einem guten Weg. "Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt", sagte Scholz am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer in Salzburg auf eine Journalistenfrage dazu. Je nachdem, wie man es zählt, sei das Gesetz zu 98 oder 99 Prozent fertig. "Den Rest schaffen wir auch noch."