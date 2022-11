 Scholz spricht mit Lawrow: 'Er hat auch zwei Sätze gesagt'

NUSA DUA (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Rande des G20-Gipfels kurz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen. "Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch", sagte Scholz am Dienstag nach den ersten beiden Arbeitssitzungen des Gipfels auf der indonesischen Insel Bali. Er wolle nicht, dass da ein falscher Eindruck von der Länge des Austauschs entstehe, betonte der Kanzler. Zu den Inhalten des Gesprächs sagte er nichts.

NUSA DUA Es war sein erstes physisches Treffen mit einem russischen Regierungsvertreter seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Scholz hat in den nun schon fast neun Kriegsmonaten aber mehrfach mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das werde er auch weiter tun. "Ich halte es für richtig, dass es ein ständiges Gespräch gibt, in dem wir auch genau die Fragen diskutieren, die wir unterschiedlich sehen", sagte Scholz. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

