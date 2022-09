 Scholz: Umfangreicher 'Abwehrschirm' gegen hohe Energiepreise

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen umfangreichen "Abwehrschirm" zum Dämpfen der stark gestiegenen Energiepreise angekündigt. Er werde mit bis zu 200 Milliarden Euro ausgestattet, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Preise müssen runter." Dafür werde die Bundesregierung alles tun. Dies solle dazu beitragen, dass Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe und Industrie Preise bezahlen könnten.

BERLIN Die Pläne versetzten die Regierung in die Lage, auf die vorgesehene Gasumlage zu verzichten, sagte Scholz. "Sie wird nicht mehr gebraucht." Er stellte fest, dass Russland seine Energielieferungen als Waffe einsetze. Spätestens seit den Beschädigungen an der Pipeline in der Ostsee könne man daher sagen: "Auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden."